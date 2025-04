109-летняя женщина перечислила продукты для долголетия

Жительница Италии отметила 109-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Мария Долорес отметила знаменательную дату в доме престарелых коммуны Казарано, провинция Лечче. Женщина родилась в 1916 году, во время Первой мировой войны, потеряла родную семью и воспитывалась в приемной. Причинами долголетия Долорес назвала два продукта, которые можно найти в любом супермаркете: апельсиновый сок и шоколад.

Кроме того, 109-летняя итальянка сказала, что прожила так долго благодаря любви родных и сотрудников дома престарелых. На празднование очередного дня рождения итальянки пришли внуки ее приемной матери, а администрация пансионата устроила в честь ее вечеринку. Долорес добавила, что ее регулярно навещают родственники и приносят ей любимый шоколад.

