Заммэр Москвы сообщил, как проект «Стану мамой» помогает женщинам

Почти 190 тысяч женщин стали участницами уникального столичного проекта "Стану мамой", направленного на поддержку женского репродуктивного здоровья и материнства. За полгода с момента запуска программы в Москве провели более миллиона обследований, при этом 200 женщин приняли решение о криоконсервации яйцеклеток или эмбрионов, чтобы повысить шансы на материнство в будущем, сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

© Российская Газета

«В большом современном городе, где многие женщины ведут активную профессиональную жизнь, решение о материнстве нередко откладывается - по личным причинам или по медицинским показаниям. В таких условиях важно понимать особенности своего организма и иметь возможность принять осознанное решение. Мы создали программу "Стану мамой", чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства. В рамках этого проекта можно бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон, оценить репродуктивный потенциал и при необходимости воспользоваться современными вспомогательными технологиями. За полгода было выдано более 1,3 миллиона направлений на анализ крови на АМГ; участие в программе приняли уже почти 190 тысяч женщин. Отмечу, программа предлагает не только диагностику, но и конкретные возможности: так, уже 200 женщин решили пройти криоконсервацию яйцеклеток и эмбрионов, чтобы повысить шансы на успешную беременность в будущем»‎, — рассказала Анастасия Ракова.

Программа "Стану мамой" была запущена в сентябре 2024 года. Она ориентирована на женщин от 18 лет (при наличии медицинских показаний) и на москвичек в возрасте от 25 до 39 лет. Ключевая задача - помочь вовремя узнать о своих репродуктивных возможностях, грамотно спланировать беременность и при необходимости воспользоваться современными технологиями, в том числе криоконсервацией.

Один из главных этапов участия в программе - анализ крови на АМГ. Этот тест позволяет определить, насколько высока фертильность женщины и сколько яйцеклеток у нее есть. Известно, что их запас в организме ограничен и уменьшается с каждым годом.

Так, если уровень гормона окажется понижен, женщина может бесплатно пройти углубленное обследование и получить рекомендации врача. При наличии медицинских показаний в рамках проекта доступна криоконсервация яйцеклеток или эмбрионов. Такой шаг позволяет сохранить шанс на беременность в будущем, в том числе при откладывании материнства по личным или медицинским причинам. Уже 200 женщин воспользовались этой возможностью. Отмечается, что средний возраст пациенток, решивших заморозить яйцеклетки, составляет 34 года.

Напомним, проект "Стану мамой" - значимый шаг для столичного здравоохранения, он направлен на улучшение репродуктивного здоровья москвичек и поддерживает демографическую политику города, позволяет женщинам уверенно подходить к созданию семьи и реализации мечты стать мамами. Проект соответствует целям и задачам национального проекта "Семья" и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.