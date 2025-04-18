Как связаны плохое качество сна и проблемы в сексе

Профессор Моника Андерсен из Федерального университета Сан-Паулу предупредила, что бессонница может привести к сексуальным проблемам. Об этом она рассказала изданию Folha de S.Paulo.

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По словам профессора, существует более 80 различных нарушений сна, но у мужчин проблемы в сексе возникают чаще всего из-за обструктивного апноэ, а у женщин ─ из-за бессонницы. Более того, ученые провели несколько исследований, которые показали, что если сократить время ночного отдыха всего на несколько часов, то это уже негативно скажется на сексуальной жизни, а при хроническом недосыпе проблемы только усугубятся, заключила Андерсен.

Она уточнила, что главной сексуальной проблемой у мужчин может стать эректильная дисфункциям, а у женщин — снижение либидо. При этом проблемы со сном способны провоцировать трудности с достижением оргазма и у мужчин, и у женщин.

Ранее диетолог Мелисса Митри заявила, что плохой рацион может привести к бессоннице. По ее словам, из-за сладостей человек будет просыпаться посреди ночи в связи с резкими колебаниями уровня сахара в крови.