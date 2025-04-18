Как зубная нить продлевает жизнь и защищает от деменции

Канадский специалист по функциональной медицине Брайс Уайлд заявил, что ежедневное использование зубной нити может не только защитить сердце, но и сохранить ясность ума в пожилом возрасте.

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По его словам, всего 60–90 секунд в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и даже диабета. Связь между здоровьем дёсен и когнитивной функцией объясняется просто: бактерии из полости рта попадают в кровь через капилляры и вызывают воспаление, которое может затронуть мозг.

В частности, патоген P. gingivalis ассоциируется с воспалением, нарушающим работу гиппокампа — зоны мозга, отвечающей за память.

Эксперт рекомендует чистить зубы мягкой щёткой, использовать безалкогольный ополаскиватель, скребок для языка, жевать жвачку с ксилитом и посещать стоматолога.