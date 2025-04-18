Чем полезно заняться пенсионерам, чтобы продлить жизнь

Новые исследования дали ответы на вопрос, почему, когда человек выходит на пенсию, у него резко ухудшается здоровье и деградирует мозг. Исследования подтвердили: важна не просто физическая активность, но и социальная вовлеченность.

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Оказалось, что для людей старше восьмидесяти ежедневное общение с друзьями снижает риск смерти в два раза. Такие данные привели китайские ученые, наблюдавшие за пожилыми людьми в течение пяти лет. В группе добровольцев, которые активно общались с другими людьми, за время исследования умер только один человек. В группе людей, которые вели замкнутую жизнь, - каждый пятый. Причем положительный эффект ученые установили даже среди тех, кто "выходил в свет" для общения всего раз или два в неделю.

Почему одиночество опасно

Ученые выяснили, что одиночество в пожилом возрасте - это не просто эмоциональное состояние, оно приводит к генетическим изменениям. Социальную изоляцию ученые также связывают с развитием воспалительных процессов в организме. Реакция воспаления возникает, когда иммунная система активизируется в ответ на вторжение вирусов и бактерий или повреждение тканей организма. Но хроническое воспаление, связанное с внутренними причинами, стрессом, связанным с изоляцией, повреждает здоровые клетки, изнашивает сосуды и ускоряет старение. Такое состояние специалисты Калифорнийского университета назвали "бей или беги", так как для сжигания гормонов стресса необходимо активно двигаться. Но если стресс хронический, а человек пассивен, его организм разрушается намного быстрее. Снижение социальной активности даже провоцирует ускоренное уменьшение объемов мозга, а это прямой путь к деменции.

Как защититься от дряхлости

Важно не только сохранять физическую активность, но и социальные связи. "Мы согласны с выводами зарубежных коллег. Исследования, проведенные в нашем центре, говорят о том же самом, - рассказала "РГ" - Неделе директор Российского геронтологического НКЦ Пироговского университета, главный внештатный специалист гериатр минздрава Ольга Ткачева. - Мы научно доказали, что одиночество в 2,3 раза повышает риск развития старческой астении, проще говоря, дряхлости. А вот если человек активен и постоянно занят, этот риск снижается на 76%. Критическое влияние на здоровое старение имеет наличие образования, постоянное стремление осваивать что-то новое. Вот почему так важно развиваться, заводить друзей и быть востребованным. В конечном итоге качество нашей жизни зависит от нас самих".

Чем полезно заняться пенсионерам

Пользу принесут любые социальные программы для пенсионеров. Проект "Московское долголетие" считается одним из лучших. Его участники ходят на экскурсии, осваивают иностранные языки и компьютерную грамотность, танцуют и поют, занимаются йогой и пинг-понгом - и все это в шаговой доступности от дома. Главное - сделать первое усилие и из этого самого дома выйти. Подобные же проекты есть и в других регионах.

Еще одно направление - это возможность дать одиноким людям почувствовать свою нужность, вовлеченность в важные дела. В Японии в Токио на улицах можно увидеть пожилых людей, которые регулируют движение пешеходов. Это волонтеры - они работают бесплатно по несколько часов в день, поддерживая порядок на городских улицах, помогают сориентироваться туристам, например. Такую занятость для пенсионеров в Японии создают специально, ведь активность и общение помогают дольше жить.

"Благотворительность и серебряное волонтерство активно развиваются и в нашей стране, - рассказала "РГ" - Неделе операционный директор фонда "Память поколений" Наталья Русакова. - Люди, которые этим занимаются, чувствуют свою востребованность, а это очень важно. Благодарность тех, кому они помогают - это мощный психологический стимул, он делает жизнь насыщенной и яркой".

Попробовать себя в волонтерстве несложно. Самая простая возможность - стать участником федеральной программы "Молоды душой", принятой по инициативе Ассоциации волонтерских центров (все подробности можно найти на ресурсе ассоциации "Добро.рф").

"Благодаря программе мы нашли способ развивать систему поддержки граждан старшего возраста. Причем выигрывают обе стороны: и те, кто помогает, и те, кто принимает помощь", - заключила Наталья Русакова.

Прямая речь

Секреты их молодости

Аля Бачурина, 67 лет, город Кстово Нижегородской области:

- Я волонтерю с 2017 года, когда пришла в Кстовский совет ветеранов. Стараюсь никому не отказывать в помощи. Однажды получилось так, что, возможно, спасла жизнь очень хорошему человеку. Он оказался в трудной жизненной ситуации и собирался даже свести счеты с жизнью. Мне удалось ему помочь, и сейчас мы добрые друзья. Почему я помогаю? Когда из жизни ушли мои родители, мне самой оказали поддержку совершенно чужие люди. Поэтому и я живу по принципу: если нужно помочь и я могу это сделать, то почему нет? И конечно, у меня много увлечений. Люблю рисовать, осваиваю новые техники - гуашью, акрилом, акварелью, пастелью, маслом. А самое большое мое увлечение - пэчворк, или лоскутное шитье. Готовые работы с огромным удовольствием дарю друзьям и знакомым.

Тамара Архипова, 73 года, Москва: