Фитнес-тренер назвал два правила для достижения идеальной фигуры

Чемпион России по бодибилдингу, фитнес-тренер Виталий Фатеев назвал два правила, которые помогут достичь идеальной фигуры. Об этом сообщает NEWS.Ru.

По словам специалиста, тренировка должна длиться примерно час и повторяться три раза в неделю. Кроме того, в совокупности в ней должны использоваться силовые и кардиоупражнения, например на беговой дорожке.

«Заниматься лучше с тренером. Он поможет грамотно организовать интенсивность тренировки, чтобы вы не отвлекались на разговоры с соседями по залу», — добавил Фатеев.

Он также рассказал о том, что вкладывает в понятие «идеальная фигура».

«Это пропорции. У кого-то при взгляде на тело не хватает мышц плеч, у кого-то — ног или ягодиц. Все это определяет тренер», — заявил специалист.

Ранее ученые из Университета Монаша раскрыли вред вечерних тренировок. По их данным, занятия спортом менее чем за четыре часа до сна приводят к задержке засыпания, сокращению продолжительности сна и снижению его качества.