Диетолог назвал самую полезную крупу

Каждая крупа полезна по-своему. В перловке содержится много растворимых пищевых волокон, в гречке — растительного белка и железа, а рис является источником легкоусвояемых углеводов.

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Пищевые волокна в составе перловки нормализуют работу пищеварительной системы и способствуют снижению уровня холестерина. Эта крупа также богата микроэлементами: фосфором, калием, магнием, железом, цинком, марганцем, селеном и медью, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Гречка имеет в составе рутин — вещество, способное укреплять стенки кровеносных сосудов. Глютена в этой крупе нет. Так что люди, страдающие целиакией — непереносимостью глютена — могут не ограничивать себя в употреблении гречки в пищу. Конечно, в пределах разумного, пишет URA.RU

В рисе содержится большое количество витаминов группы В, железа, кальция, магния и фосфора. Аллергию рис почти никогда не вызывает, а также считается диетическим гарниром.

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