Развеян миф о быстром восстановлении голоса сырыми яйцами и семечками

Для восстановления голоса или подготовки его к выступлению многие пьют сырые яйца или едят семечки и орехи, которые якобы должны смазывать голосовые связки. Однако такие народные методы не работают, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог, фониатр ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач высшей категории Дмитрий Шубин. Более того, они могут навредить.

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«Это все не работает. Более того, пить сырые яйца даже опасно, можно отравиться. Козинаки, орехи, семечки перед эфиром, наоборот, могут пересушить связки. Существуют специальные правила гигиены голоса, которые как раз помогают предотвратить срыв голоса. Например, нужно избегать форсированного звукоизвлечения (крик, визг), воздействия вредных факторов: контакта с пылью и вредными химическими веществами, курения и алкоголя, нужно соблюдать влажность в помещении, не выходить на холод с открытой шеей», — отметил врач.

Важно соблюдать питьевой режим, также можно провести распевку. Это снижает риск травмирования связок и улучшает качество звучания. Это простейшие советы для сохранения голоса. И, если вы страдаете от охриплости, которая не проходит долгое время, обратитесь к врачу.

Подробнее о том, как различные заболевания вызывают изменения голоса и помогают ли народные методы восстановить голос, — в материале «Газеты.Ru».