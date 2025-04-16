Диетолог предупредил о вреде сладких куличей

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, как правильно выбрать куличи на Пасху, чтобы не навредить здоровью и не прибавить в весе. По словам эксперта, самыми вредными считаются куличи, набитые сладкой начинкой.

При выборе куличей на Пасху нужно обращать внимание на начинку. От продукции, которая не только покрыта глазурью, но и набита сладкой начинкой, лучше отказаться, уверен диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

В разговоре с NEWS.ru эксперт объяснил, в чем опасность таких куличей. Из-за высокого содержания сахара такая продукция может быть опасна для людей с диабетом. Кроме того, такая продукция – это настоящая калорийная бомба.

Кабанов подчеркнул, чем проще купленный кулич, тем он полезнее. А лучше всего приготовить кулич дома.

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