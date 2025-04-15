Нутрициолог предупредил об опасности конца Великого поста

После Великого поста, когда человек несколько недель ограничивал себя в питании, при возвращении к привычному рациону организм потребует особого внимания. О том, как избежать неприятных последствий, в том числе вздутия, тяжести и расстройства пищеварения, в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

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Она объяснила, что ограничение рациона - в особенности по животным белкам и жирам — ведет к тому, что пищеварительная система адаптируется к растительной и более легкой пище.

«После 6-7 недель такого режима ферментативная система отвыкает от тяжелых продуктов, и потому питание после поста требует деликатного подхода», — сказала Гусакова.

По ее словам, вводить новые продукты в рацион нужно постепенно. Лучше всего начать с ферментированных молочных продуктов (нежирного творога или греческого йогурта) и яиц, которые быстро усваиваются. На второй день уже можно попробовать нежирные сорта мяса (например, отварную говядину) и рыбу. Также эксперт посоветовала сделать акцент на белой рыбе с низкой жирностью, которая, в частности, есть у палтуса и трески.

Кроме того, рекомендуется употреблять умеренные порции еды и использовать щадящие методы готовки, к примеру, варку и тушение, а от копченых и жареных продуктов стоит отказаться.

Гусакова привела пример пошагового возвращения к привычному питанию. Так, в первые два дня допускаются крупа на воде, тушеные или вареные овощи, фрукты с низким содержанием кислот, включая бананы и запеченные яблоки, нежирные кисломолочные продукты, вареные яйца и омлеты на пару.

На третий и четвертый день можно позволить себе отварную куриную грудку или индейку, нежирную рыбу на пару, овощные супы с добавлением белка, творог и сливочное масло весом не более 10 г.

Рацион на 5-6 дни включает в себя тушеную и нежирную говядину, мягкие сыры, семена, орехи, свежие овощи, пасту и цельнозерновой хлеб.

Седьмой день - это момент возвращения к стандартному рациону. Однако, подчеркнула Гусакова, необходимо отслеживать реакции организма на новые продукты. Для того, чтобы минимизировать негативные последствия, она порекомендовала обратиться к дробному питанию — 4-5 приемов пищи в день небольшими порциями, которые нужно тщательно пережевывать. Вместе с тем следует обратить внимание на температуру пищи — она не должна быть меньше 15 °С и больше 60 °С.