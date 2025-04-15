Названа добавка, которая увеличивает силу спортсменов

При регулярном приеме 3–5 г креатина в день спортсмены увеличивают силу на 5–15%, быстрее наращивают мышечную массу и меньше устают, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского Университета Алексей Шишкин.

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«Он повышает уровень фосфокреатина в мышцах, ускоряя ресинтез АТФ, что улучшает производительность при высокоинтенсивных нагрузках (например, спринт, силовые тренировки). Креатин работает как «энергетический буфер» для мышц. Во время высокоинтенсивных нагрузок, таких как спринт или поднятие тяжестей, он ускоряет восстановление молекул АТФ — основного источника энергии для клеток. Это позволяет тренироваться дольше и эффективнее. Исследования подтверждают: при регулярном приеме 3–5 г креатина в день спортсмены увеличивают силу на 5–15%, быстрее наращивают мышечную массу и меньше устают», — рассказал врач.

Побочные эффекты, как правило, минимальны — возможны временная задержка жидкости или легкое расстройство желудка при передозировке. Однако людям с заболеваниями почек перед приемом стоит посоветоваться с врачом.