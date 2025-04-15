Протеиновый батончик или пармезан: какой источник белка выбрать

Протеиновые батончики обрели большую популярность: удобные и вкусные, они помогают «добрать» норму белка. Однако, есть и другое мнение: выбирать более «чистые» белковые продукты, без добавленных ингредиентов. Например, альтернативной батончику может стать кусочек пармезана.

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Эксперт в verywellhealth говорит о том, что выбор может зависеть от вкуса и предпочтений.

Кусочек пармезана равный 30 граммам содержит: 122 калории, 11 граммов белка, 8 граммов жира, 5 граммов насыщенных жиров, 1 грамм углеводов. Кроме того, пармезан богат натрием – около 450 миллиграммов на такую порцию. При этом, рекомендуемая суточная доза натрия составляет менее 2300 мг, а для людей с сердечно-сосудистыми проблемами еще меньше.

Протеиновые батончики, как правило, содержат от 5 до 30 граммов белка на порцию. Их калорийность, содержание жиров, углеводов и сахара значительно варьируется в зависимости от размера батончика и его ингредиентов. В состав некоторых батончиков входит минимум ингредиентов, тогда как в составе других их много, включая натуральные и искусственные сахара и различные добавки.

Так стоит ли отдать предпочтение натурально обработанному молочному продукту с «простым» составом? Диетолог Джулия Зумпано говорит о том, что явного победителя в этом «споре» нет. Каждый продукт служит своим диетическим целям. Если человек испытывает беспокойство по поводу переработанных ингредиентов, ему лучше выбрать пармезан, но ограничиться кусочком в 30 граммов для перекуса.

При этом, правильнее отдавать приоритет разнообразным источникам белка. В дни, когда нет возможности перекусить чем-то другим, можно съесть протеиновый батончик – он удобен в качестве перекуса. Но если человек находится дома и у него в холодильнике есть еда – лучше выбрать продукты из цельных ингредиентов, а не полуфабрикаты.