Глава Минздрава заявил о вреде бодипозитива

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о вреде бодипозитива, подчеркнув, что лишний вес провоцирует болезни и отнимает у пациентов годы здоровой жизни. Сейчас страдающим ожирением доступны лекарства и другие технологии, которые помогут снизить массу тела, указал министр. По мнению экспертов, бодипозитивщики пропагандируют не «лояльность к собственному телу», а его ухудшение.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что идеология токсичного бодипозитива вредит людям.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — сказал он на открытии XXXI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» в Москве.

Мурашко добавил, что такие пациенты нуждаются в медицинской помощи и в настоящее время доступны лекарства и другие технологии для борьбы с лишним весом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Минздрав с призывом признать нежелательной идеологию бодипозитива в России. По его мнению, «бодипозитивщики» пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от спорта и дисциплины в питании, а также навязывают людям пренебрежительное отношение к стандартам красоты. Последователи движения намеренно «доводят себя до ожирения» и даже отказываются от принятых в обществе норм гигиены, зарабатывая хронические болезни, подчеркнул Милонов.

«Твой наркотик»

Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила в разговоре с «Газетой.Ru», что здоровый бодипозитив — это как раз принятие себя и других в том теле, которое дано, но в то же время человеческая жизнь — это «усовершенствование, и усовершенствование себя в том числе».

«С одной стороны, они пропагандируют нездоровый образ жизни, они пропагандируют не просто лояльность к собственному, уже данному, телу, а наоборот, его не улучшение, а ухудшение. И, соответственно, ухудшение здоровья. И получается, что и еще они задействуют несколько программ, которыми обладают и животные, и человек. Но не духовные, человеческие качества, а любопытство, не любознательность, вот открытие нового, а чисто любопытство — съел и что такое дальше? Жадность человеческую, потому что на этом зарабатываются деньги, на таких роликах и так далее, фактически хайп. Поэтому заработок на этом хайпе и много других моментов, которые, собственно говоря, пропагандируют именно извращенные формы, — говорит эксперт. — Мы понимаем, что это не здоровье. Если это не здоровье, то это не личное дело самого человека, как ему кажется, «мое тело — мое дело». Ничего подобного. Потому что если нездоровый человек составляет единицу общества, то мы все в одной лодке, все взаимосвязано. Чем больше нездоровых людей, тем меньше они, соответственно, могут нормально, полноценно работать и приносить пользу этому же обществу».

По ее словам, такие люди в перспективе будут получать пособия, выплаты по инвалидности, из бюджета будут расходоваться значительные средства на их лечение.

«Это не их личное дело. Было бы личное дело, если бы они вышли из этой социальной группы, отказались от всех благ и уехали, как одиночные животные живут где-то, охотились где-нибудь в тайге, себе искали пропитание, тогда это было бы их личное дело», — заключает врач.

Соломатина подчеркивает, что человек, страдающий ожирением, «прекрасно сидит, как на наркотике, на этой еде».

«Твой наркотик (в данном случае еда) — это еще и средство монетизации, значит, ты можешь на этом еще зарабатывать. Ты можешь еще быть обласканным членами этого же сообщества, такими же "бодипозитивщиками", и они друг друга поддерживают, как любая секта, как любая группа. Есть поддержка такая, плодотворная, которая многих людей вытягивает, какие-нибудь алкоголики анонимные. А есть такая, наоборот, группа, которая призывает к деградации. Это как раз токсичный бодипозитив», — резюмирует она.

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина подчеркивает, что философия бодипозитива может сформировать у человека ложное убеждение в том, что здоровье можно игнорировать.

«Часто бодипозитив критикуют за то, что он может отодвигать здоровье на второй план. Например, если человек с ожирением воспринимает свое состояние как норму, это может привести к серьезным заболеваниям: диабету, гипертонии, проблемам с сердцем. Принятие тела в таком случае создает ложное ощущение безопасности», — поясняет она.

Четверть населения

В марте в Минздраве озвучили статистику, согласно которой почти четверть россиян (24,6%) страдают ожирением, причем его распространенность среди женщин выше, чем среди мужчин.

«24,6% — распространенность ожирения в 2024 году, среди мужчин — 20,6%, среди женщин — 27,4%», — сообщил Мурашко на форуме «Женщины за здоровое общество».

Среди детей в возрасте 7–11 лет доля страдающих ожирением достигает 33% при том, что в этом возрасте оно особенно опасно.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1990 года показатели ожирения среди взрослого населения увеличились более чем вдвое, а среди детей и подростков — в четыре раза. Так, в 2022 году лишний вес имели 43% взрослых. Ожирением страдал каждый восьмой.

Самые высокие совокупные показатели дефицита массы тела и ожирения наблюдались в островных государствах Тихоокеанского и Карибского бассейнов, а также Ближнего Востока и Северной Африки.