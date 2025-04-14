Названы продукты, содержащие полезную для сердца и сосудов добавку

Ресвератрол — это антиоксидант, который полезен для сердца и сосудов. Он содержится в таких продуктах, как шелковица, клюква, красное и белое вино, какао-бобы, брусника, смородина, арахис и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

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«Ресвератрол — это природное соединение, растительного происхождения. Во-первых, ресвератрол способен бороться с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы. Во-вторых, он может снижать уровень воспалительных маркеров в организме, что может быть полезным в лечении таких хронических заболеваний, как сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. В-третьих, ресвератрол может улучшать здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. В-четвертых, он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз (программируемую клеточную смерть) в раковых клетках. И, наконец, ресвератрол увеличивает продолжительность жизни и улучшает метаболическое здоровье», — объяснила Дианова.

По словам врача, ресвератрол быстро всасывается в кишечнике, но его биодоступность в БАДах составляет только 12%.