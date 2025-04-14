Как рассчитать индекс приверженности к здоровому образу жизни?

Не вызывает сомнений, что приверженность к здоровому образу жизни приводит к оздоровлению организма, в целом. Однако, как измерить свой «уровень ЗОЖ»? Оказывается, существует индекс приверженности здоровому образу жизни.

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Неинфекционные заболевания в 70% случаев являются причиной преждевременной смерти. Поэтому профилактика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний, хронических болезней органов дыхания чрезвычайно актуальна для всех, кто заинтересован в активном долголетии.

Именно этим вопросам был посвящён эфир виртуального врача Здравы, которая теперь на постоянной основе будет делиться с сибиряками полезной и научно обоснованной информацией по разным аспектам профилактики заболеваний и поддержания здоровья. Напомним, этот проект был реализован ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

Определить свой индекс приверженности ЗОЖ может каждый. Этот показатель включает в себя следующие компоненты: отсутствие курения и сокращение потребления алкоголя, потребление овощей и фруктов не менее 400 г в день, физическая активность – не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю, а также потребление соли – не выше 5 г в сутки. Люди, приверженные здоровому образу жизни, снижают риск смертности от всех причин на 39%.

Подробнее о том, какие изменения в рационе питания помогут сохранить здоровье, смотрите в ролике.