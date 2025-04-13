Названы причины, почему мужчина должен регулярно приседать

Эксперты журнала Men Today назвали шесть причин, по которым мужчинам стоит регулярно выполнять приседания. Материал доступен на сайте издания.

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Специалисты упомянули проработку всего корпуса, увеличение роста и силы мышц, снижение риска заболеваний, сжигание калорий после тренировки, прекрасный внешний вид и улучшение фитнес-результатов.

При этом эксперты заявили о важности выполнять приседания технически правильно.

«Немало спортсменов все равно выполняют его неправильно. В итоге это влияет на результат, а в худшем случае еще и на здоровье, особенно если вы занимаетесь с весом», — говорится в статье.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.