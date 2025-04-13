Названы причины, почему мужчина должен регулярно приседать

Названы шесть причин регулярно выполнять приседания мужчинам
Эксперты журнала Men Today назвали шесть причин, по которым мужчинам стоит регулярно выполнять приседания. Материал доступен на сайте издания.
Специалисты упомянули проработку всего корпуса, увеличение роста и силы мышц, снижение риска заболеваний, сжигание калорий после тренировки, прекрасный внешний вид и улучшение фитнес-результатов.
При этом эксперты заявили о важности выполнять приседания технически правильно.
«Немало спортсменов все равно выполняют его неправильно. В итоге это влияет на результат, а в худшем случае еще и на здоровье, особенно если вы занимаетесь с весом», — говорится в статье.
Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.