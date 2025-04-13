Невролог перечислил последствия работы в ночные смены

Работа в ночные смены провоцирует развитие серьезных заболеваний, от инфарктов до онкологии, рассказал невролог Игорь Мальцев. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что из-за работы ночью человек чувствует себя усталым утром и днем, у него снижается концентрация и увеличивается риск ошибок. Если это происходит постоянно, то нарушается выработка мелатонина (гормона сна) и кортизола (гормона стресса). Это портит иммунитет, влияет на регенерацию клеток и стрессоустойчивость. На следующем этапе возрастает риск гипертонии, атеросклероза, инфарктов, нарушения обмена веществ и воспалительных процессов.

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«Если это длится годами, то снижение уровня мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, возрастает риск рака молочной железы и простаты», — добавил эксперт.

Мальцев добавил, что у одиноких людей, работающих в ночную смену, риск всех вышеперечисленных проблем гораздо выше.

«ГлагоL» сообщал, что исследователи из Стэнфордского университета изучили игроков (мужчин) баскетбольной команды и обнаружили, что спортсмены, которые спали по десять часов каждую ночь, увеличивали процент штрафных бросков и забитых мячей на 9% каждый и уменьшали время спринта на 85 метров с 16,2 до 15,5 секунд. Другими словами, достаточное количество сна является ключом к оптимальной производительности.