В последние годы кофейная индустрия экспериментирует с натуральными ингредиентами, и один из необычных трендов — сочетание кофе с березовым соком. Этот напиток, популярный в России и странах Северной Европы, привлекает внимание любителей здорового образа жизни.

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Березовый сок, который собирают ранней весной, веками использовался в славянской и скандинавской культуре как тонизирующий напиток. Смешивать его с кофе начали в России и Финляндии — сначала в домашних условиях, а позже в локальных кофейнях. Идея получила вторую жизнь на волне интереса к натуральной продукции: сок добывают без вреда для деревьев, а его сладость позволяет уменьшить добавление сахара.

«Сегодня популярность таких напитков растет не только в России, — говорит Сергей Чаплыгин, бариста одного из кафе в центре Москвы, где продают напиток "Береза" (кофе с березовым соком). — Но и в Европе и Северной Америке, где потребители ищут альтернативу традиционным сиропам и искусственным подсластителям».

Почему его выбирают?

Натуральный состав: березовый сок содержит витамины (С, В), минералы (калий, магний) и антиоксиданты.

березовый сок содержит витамины (С, В), минералы (калий, магний) и антиоксиданты. Умеренная сладость: сок смягчает горечь кофе, не перебивая его вкус.

сок смягчает горечь кофе, не перебивая его вкус. Экологичность: сбор сока — возобновляемый процесс, что соответствует трендам устойчивого развития.

Мнения потребителей

В соцсетях рецепты кофе с березовым соком активно обсуждаются как часть ЗОЖ-культуры. Популярные варианты включают латте с растительным молоком, холодный американо со льдом или раф-кофе со сливками.

Любители напитка отмечают его освежающий вкус и пользу для здоровья. Например, в Скандинавии его часто пьют после тренировок как природный изотоник. В России кофе с березовым соком ассоциируется с весенним детоксом, а в Канаде и США его позиционируют как «чистую энергию» без искусственных добавок.

«Когда я попробовала такой кофе впервые, удивилась, насколько гармонично сочетаются два этих вкуса. Теперь готовлю его дома — это бодрит, — делится Анна, посетительница московской кофейни, специализирующейся на эконапитках».

А американский автор кулинарных книг не так давно отметил:

«Российские продукты сегодня — часть глобального food-рынка, где ценится аутентичность и простота».

А что еще русское популярно за рубежом?

«После одной из международных выставок конфеты "Аленка" и "Белочка" стали хитами в ОАЭ, — рассказал Евгений Осипов, представитель компании-импортера. — В Дубае, например, шоколад "Аленка" продается в супермаркетах как "лакомство с советским шармом"».

Кефир: «русский пробиотик». Кефир, традиционный кисломолочный напиток с Кавказа, стал хитом в США. А еще — гречневая крупа, которую на Западе раньше считали кормом для животных, теперь позиционируется как элитный продукт.

Факт

Базовый рецепт: смешайте 50 мл свежего березового сока с 30 мл эспрессо. Добавьте 100 мл молока. Подавайте охлажденным, украсив мятой или лимоном.

Прямая речь

Андрей Ковалев, предприниматель:

«У нас богатые традиции, и мне нравится идея русского кофе на березовом соке. Жду этой весной появления всего, что связано с клюквой — самой известной русской ягодой. Также надеюсь на разнообразные каши, например, гречотто с креветками и блюда из наших традиционных продуктов вроде репы. В этих трендах явно прослеживается интерес ко всему русскому, начиная с Овечкина, и его надо использовать в хорошем смысле этого слова».

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