Может ли запах ношеных носков быть опасен для здоровья

По носкам, а вернее по их «свежести», можно сделать вывод о чистоплотности человека. А в некоторых странах мира (например, в Индии) могут даже арестовать за демонстрацию «пахучести» этого предмета гардероба. Дело в том, что запах ношеных носков опасен для здоровья людей.

Новый день – новые носки

Впервые носки появились в Древней Греции. Обувь из мягкой кожи носили изначально женщины, но вскоре «прибежище для стоп» по достоинству оценили и мужчины. В конце XVI века была изобретена первая вязальная чулочно-носочная машина, что сказалось на востребованности этой одежды.

Популярность носков вскрыла и недостатки. Главный – распространение заболеваний, связанных с их длительным ношением. Оказалось, что носки способствуют размножению бактерий и грибка. При этом дерматологи призывают не поддаваться панике. Проблем наверняка получится избежать, если соблюдать элементарные гигиенические требования. Самое важное из них – ежедневная смена носков. Особенно это касается мужчин, которые обладают повышенной потливостью.

Представителю сильного пола достаточно один раз не сменить носки, чтобы стать потенциальной жертвой инфекционных заболеваний. Объясняется это тем, что верхний слой нашей кожи – эпидермис – состоит из пяти-шести слоёв клеток, выполняющих защитную функцию. Они способны справиться с паразитарными бактериями, но при одном условии: кожа должна быть чистой. Естественно, на это не стоит рассчитывать, надевая утром уже ношеные накануне носки. С миллионами бактерий, появившимся за ночь, эпидермису уже не справиться.

Вредная привычка

Ситуация может ухудшиться из-за ношения синтетических носков, не пропускающих воздух. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) категорически против такого вида одежды. Если проигнорировать совет специалистов, то гипергидроз (повышенная потливость ног) обеспечен. И уж точно нельзя нюхать грязные носки. Как показывает практика, именно по запаху многие мужчины определяют «свежесть» этой детали гардероба. Такая привычка чуть было не стоила 37-летнему жителю Китая жизни. Мужчина на протяжении долгого времени страдал от болей в груди и приступов кашля. Состояние здоровья постепенно ухудшалось, пока врачи не установили причину. Выяснилось, что, вдыхая «аромат» носков, китаец вместе с ним вдыхал и вредоносный грибок, который проник в дыхательные пути и продолжал там своё разрушительное воздействие.