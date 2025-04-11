В Новосибирске виртуальный врач будет обучать основам ЗОЖ

Узнавать полезную и научно обоснованную информацию о поддержке здоровья, а также профилактических мероприятиях на территории региона новосибирцы теперь смогут от виртуального врача Здравы. Информационный проект в области здравоохранения на основе искусственного интеллекта запущен на территории Новосибирской области.

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Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС 11 апреля Ольга Королёва, к.м.н., заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики», сегодня основное направление работы – это «здоровье для каждого».

Оно включает и мероприятия, направленные на поддержание активного долголетия, и на репродуктивные вопросы, актуальные для здоровья семьи, в целом, и здоровье работающих людей.

Большое значение в плане просветительской работы уделяется взаимодействию со СМИ.

«Сибиряки должны знать о возможностях, которые предоставляются им на профилактических мероприятиях – в рамках диспансеризации, посещения Центров здоровья. Для этого проводятся информационно-коммуникационные кампании. С 2022 года реализуется план мероприятий тематических недель профилактики», – рассказал Ольга Викторовна.

Для оценки результатов информационной кампании была проведена аналитика, которая показала, в том числе, и эффективность интернет-технологий для работы с населением. Как оказалось, более 60% населения используют интернет-технологии для поиска полезной информации о здоровье.

Так появилась идея о создании образа виртуального помощника – врача, который рассказывает о простых правилах поддержания здоровья, приглашает на профилактические мероприятия и т.д.

Разработанный образ виртуального врача Здравы полностью совпадает с образом жителя Новосибирской области, а освещать она будет темы, которые интересуют сибиряков – просто, доступно и понятно.

«В первую очередь, мы бы хотели, чтобы Здрава рассказывала жителям о тех неделях, которые у нас проходят – например, следующая неделя будет посвящена донорству. Она будет говорить об акциях, которые проходят в регионе, будет приглашать население, будет рассказывать научно обоснованную информацию о пользе правильного питания, отдельных овощей, фруктов, физической активности», – поделилась Марина Фомичева, д.м.н., главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области и СФО, директор ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Однако, в перспективе разработчики хотели бы видеть и её «развитие», отметила Марина Леонидовна: так, например, возможно, в дальнейшем люди смогут задавать свои вопросы и оставлять пожелания, какую ещё информацию они хотели бы услышать. Специалисты будут анализировать эту обратную связь и готовить ответы, чтобы предоставить полную и актуальную информацию по всем вопросам медицинской профилактики.

Познакомиться со Здравой можно по ссылке.