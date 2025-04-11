Как сделать тренировки комфортными

Эффективность тренировки основывается не только на правильном выполнении упражнений, сбалансированном дыхании и качественном инвентаре для занятий. Значимую роль играет также спортивная форма, ведь она должна гарантировать комфорт. Если что-то натирает или плохо проветривается – любое занятие станет невыносимым. Поэтому так важно обратить внимание на качество покупаемой одежды для тренировок. О том, каким требованиям должна отвечать одежда для фитнеса, рассказала основатель бренда FireFit Sportswear Ирина Обвинцева.

«Выбор спортивной одежды – это вопрос не только эстетики, но и значимый момент успеха тренировки. С умом подобранная спортивная форма обеспечит правильную терморегуляцию, не будет препятствовать свободе движений, поможет поддерживать мышцы в тонусе и предотвратит травмы. Ткань для пошива такой одежды должна хорошо дышать. Удобный крой, плоские швы и функциональные детали помогут сделать тренировку более эффективной», - поясняет Ирина Обвинцева.

Раздельный комплект или комбинезон?

Одежда для спорта подразделяется на два основных вида: раздельная и слитная. Каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков. Рассмотрим их подробнее.

Комбинезоны

Они могут иметь разную длину штанин и рукавов, изготавливаться из легких материалов и теплых, плотных тканей с начесом. Основное преимущество – во время тренировки ничего не задирается и не отвлекает от основного процесса. Это выбор девушек с идеальной фигурой, так как такой крой подчеркивает как все достоинства, так и недостатки. Комбинезон из легкой трикотажной ткани удобно поддевать под спортивные костюмы для зимних видов спорта. Он будет хорошо впитывать пот и защитит от продуваний.

Раздельные комплекты

Здесь больше простора для полета фантазии. Это могут быть укороченные велосипедки или полноценные лосины, эффектные шортики, а также различные виды топов. Если приобрести несколько комплектов, то их можно будет миксовать между собой и на тренировке всегда выглядеть по-новому. Перед покупкой рекомендуется одежду обязательно примерить, поприседать в ней, сделать махи руками и наклоны, чтобы убедиться, что ничего не сползает и не задирается. Для большой груди понадобится специальный спортивный бюстгальтер, который хорошо будет фиксировать молочные железы во время интенсивных нагрузок.

Ткань – комфорт и функциональность в каждом волокне

Материалу, из которого изготавливается спортивная одежда, уделяется много внимания. Он должен удовлетворять многим запросам: обладать хорошей воздухопроницаемостью, легко отводить влагу, сохранять форму и цвет в результате многочисленных стирок, поддерживать мышцы. Всеми этими качествами обладают современные высокотехнологичные ткани, разработанные специально для производства спортивной одежды.

Цветовая гамма

Здесь, конечно, дело вкуса, но вид спорта также накладывает свой отпечаток. Если для фитнеса и аэробных нагрузок можно выбрать одежду и более ярких расцветок, то, например, для практик йоги лучше отдать предпочтение более спокойным натуральным оттенкам. На темной одежде меньше заметны круги от пота, поэтому для интенсивных тренировок рекомендована форма темных тонов.

Какого бы цвета не была спортивная форма – она должна понимать настроение и вдохновлять на новые победы!

Крой для свободы движений

Немаловажное значение уделяется крою спортивной одежды. Лекала разрабатываются с учетом анатомических особенностей и физических нагрузок. Одна из основных задач спортивной формы – не мешать тренировкам, позволять выполнять упражнения по полной амплитуде, выдерживать нагрузки и растяжение. Эластичные ткани хорошо облегают тело и обеспечивают комфортную посадку, а обдуманный крой не нарушает кровообращение и поддерживает мышцы.