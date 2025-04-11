Назван лучший вид физической активности для людей в возрасте

Танцы - это не только полноценная физическая нагрузка, но и отличное средство для поддержания ментального здоровья, что особенно важно для пожилых. Об этом "РГ" рассказала врач физиотерапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Марья Старцева.

"Эта нагрузка доступна людям любого возраста и уровня подготовки. Она сочетают движение, ритм и музыку, что делает танцы уникальным способом поддерживать здоровье тела и разума. В отличие от монотонных тренировок, танцы приносят удовольствие, снижая стресс и повышая мотивацию заниматься больше. Вот почему танцы - оптимальная нагрузка, влияющая не только на физическое состояние, но и на эмоции, когнитивные способности и к тому же укрепляющая социальные связи", - пояснила доктор Старцева.

Танцы как физическая активность

Танцы - отлично заменяют скучные тренировки, задействуя почти все группы мышц. За час активных танцев, например, хип-хопа, сальсы или зумбы, можно сжечь от 300 до 600 ккал - это равноценно пробежке или интенсивной сессии в зале. При этом суставы нагружаются мягче, чем при беге или занятиях в тренажерном зале, риск травм ниже, и все это делает танцы подходящими для людей любого возраста и уровня подготовки. Регулярные занятия улучшают выносливость, координацию и гибкость, а заодно укрепляют сердце и сосуды - исследования показывают, что танцоры реже сталкиваются с гипертонией и проблемами с сердцем. Но главное - это не ощущается как работа. Музыка, ритм и компания единомышленников превращают тренировку в удовольствие.

Танцы и эмоции

Танцы напрямую влияют на эмоциональное состояние благодаря выработке эндорфинов - гормонов счастья. Ритмичные движения под музыку активируют центры удовольствия в мозге, снижают уровень стресса и тревоги. Исследования показывают, что даже 20 минут танцев улучшают настроение. Связь между движением и эмоциями объясняется тем, что тело "отзеркаливает" ритм и энергию музыки: быстрые танцы бодрят, медленные - успокаивают. Это делает танцы естественным способом эмоциональной регуляции, доступным каждому. Танцы - это мощный инструмент для укрепления социальных связей, они предлагают живое, физическое взаимодействие, где каждый шаг и жест становятся частью диалога. Партнерские стили, такие как танго или вальс, учат чувствовать другого человека, подстраиваться под него и вести или следовать без единого слова. Это развивает не только координацию, но и эмпатию, умение слушать и уважать границы.

Танцы и память

Танцы - это отличная тренировка для мозга. Разучивание шагов, связок и их последовательности заставляет нейроны работать на полную: вы одновременно держите в голове ритм, движения и их порядок. Исследования показывают, что такие занятия активируют гиппокамп, область, отвечающую за память, и улучшают когнитивные способности даже у новичков. Регулярное повторение и освоение новых танцевальных комбинаций укрепляют нейронные связи, что снижает риск деменции и болезни Альцгеймера - ученые подтверждают, что танцоры в среднем демонстрируют лучшую память в пожилом возрасте по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни.

Танцы и депрессия

Танцы помогают бороться с депрессией благодаря физической активности, которая запускает выработку эндорфинов - гормонов счастья. Движение под музыку повышает уровень серотонина и дофамина, улучшая настроение и снижая тревожность. Это работает лучше, чем просто спорт, потому что танец сочетает ритм, эмоции и самовыражение.

Эмоциональная разрядка - еще один плюс. Танец позволяет выплеснуть подавленные чувства, будь то гнев, грусть или стресс, через движение. Не нужно слов - тело само говорит за вас. Групповые занятия добавляют социальный контакт, снижая чувство одиночества, а сольный танец дает свободу и контроль над собой. Даже 20 минут под любимую музыку могут перезагрузить психику, вернув вкус к жизни.