125-летний долгожитель рассказал о своем ежедневном рационе

Отпраздновавший в апреле этого года свой день рождения долгожитель рассказал об особом принципе, который помогает ему хорошо себя чувствовать.

Суть в том, что Марселино Абад Толентино может являться старейшим человеком во всем мире. Так, перуанский долгожитель утверждает, что родился в апреле 1900 года. Сейчас он находится в доме престарелых в городе Уануко. Окружающие зовут его "масико". Это в переводе с японского языка значит "мудрость".

Сменивший множество работ, рано потерявший родителей, и ставший свидетелем крупных исторических событий человек отметил, что всегда был физически активен. Много гулял на свежем воздухе, изучал природу, ел достаточно растительной пищи. Собственно, с питанием, как считает Марселино, и связано его долголетие.

Он объяснил, что фрукты и овощи всегда входили в его ежедневный рацион. Также он предпочитал питаться тем, что выросло на собственной земле. Однако в меню мужчины также часто была баранина: он уверен, что это мясо особенно полезно.

Сообщается, что Абад Толентино до последнего жил на собственной ферме, а в дом престарелых переехал только тогда, когда потерял способность самостоятельно себя обслуживать. Об этом пишет Mirror.

Правильное питание, физическую активность и позитивный настрой перуанец назвал главными критериями долголетия.