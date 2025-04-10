Нутрициолог объяснил, как нужно относиться к посту

Последние семь дней — особенные, в них есть отдельные ограничения в меню. Они называются страстной седмицей: допускается сухая пища, а также горячее питание без масла.

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В страстную пятницу рекомендовано полное воздержание от еды, а в субботу дозволяется выпить немного вина.

В воскресенье наступает Пасха, и начинается разговение: столы "ломятся" от разнообразных кушаний: куличи, творожная пасха, яркие яйца, мясные блюда, сладкие каши и многое другое.

Психолог и нутрициолог Ирина Пронягина напоминает читателям sovainfo.ru, что целью Великого поста является, прежде всего, духовное очищение, а отказ от некоторых продуктов помогает человеку сосредоточиться на благочестивых помыслах.