Нутрициолог объяснил, как нужно относиться к посту

Мнение нутрициолога: выходить из поста нужно постепенно
Последние семь дней — особенные, в них есть отдельные ограничения в меню. Они называются страстной седмицей: допускается сухая пища, а также горячее питание без масла.
В страстную пятницу рекомендовано полное воздержание от еды, а в субботу дозволяется выпить немного вина.
В воскресенье наступает Пасха, и начинается разговение: столы "ломятся" от разнообразных кушаний: куличи, творожная пасха, яркие яйца, мясные блюда, сладкие каши и многое другое.
Психолог и нутрициолог Ирина Пронягина напоминает читателям sovainfo.ru, что целью Великого поста является, прежде всего, духовное очищение, а отказ от некоторых продуктов помогает человеку сосредоточиться на благочестивых помыслах.
«Выходить из поста нужно постепенно, сохраняя свои мысли, чувства и помыслы в чистоте сердца. Стоит включить здравый смысл и не переедать в этот день. И не забывать, зачем соблюдался пост: не для того, чтобы наесться и уйти в грех чревоугодия в Святой день Пасхи».