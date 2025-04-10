Названы лучшие сыры для людей с высоким кровяным давлением

Швейцарский, моцарелла, козий, рикотта: лучшие сыры для людей с высоким кровяным давлением
Если вы страдаете повышенным кровяным давлением, это не значит, что сыр нужно вообще исключить из рациона. Некоторые варианты этого продукта подходят даже гипертоникам.
Швейцарский сыр. Лорен Трахан, магистр наук, сертифицированный диетолог, говорит, что в этом сыре меньше всего натрия: 54 мг на 28 г. Также в этом же количестве сыра содержится 252 мг кальция.
Сыр моцарелла. Лучше всего брать свежую моцареллу, так как в ней мало натрия: 85 мг на порцию в 28 г.
Козий сыр. В 28 г этого лакомства содержится 118 мг натрия и 85 мг кальция, говорит Сьюзи Полгрин, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный врач-диетолог из Вермонта.
Сыр рикотта. В половине чашки такого сыра — 135 мг натрия и 289 мг кальция. Его рекомендуют добавлять в пасту.
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