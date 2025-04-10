Названы лучшие сыры для людей с высоким кровяным давлением

Если вы страдаете повышенным кровяным давлением, это не значит, что сыр нужно вообще исключить из рациона. Некоторые варианты этого продукта подходят даже гипертоникам.

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Швейцарский сыр. Лорен Трахан, магистр наук, сертифицированный диетолог, говорит, что в этом сыре меньше всего натрия: 54 мг на 28 г. Также в этом же количестве сыра содержится 252 мг кальция.

Сыр моцарелла. Лучше всего брать свежую моцареллу, так как в ней мало натрия: 85 мг на порцию в 28 г.

Козий сыр. В 28 г этого лакомства содержится 118 мг натрия и 85 мг кальция, говорит Сьюзи Полгрин, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный врач-диетолог из Вермонта.

Сыр рикотта. В половине чашки такого сыра — 135 мг натрия и 289 мг кальция. Его рекомендуют добавлять в пасту.

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