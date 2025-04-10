Терапевт предупредил, чем опасны куличи из дрожжей

Употребление куличей из дрожжевого теста, особенно в сочетании с сахаром и маслом, чревато тяжестью в желудке, вздутием или изжогой, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Зарема Тен. Такая выпечка, в отличие от бездрожжевой, хуже усваивается организмом, отметила врач.

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«Для людей с синдромом раздраженного кишечника, грибковыми инфекциями, например, кандидозом, или непереносимостью дрожжей такой кулич превращается в испытание», — предупредила Тен.

По ее словам, бездрожжевые куличи — более легкоусвояемый вариант праздничной выпечки. Их основой зачастую становятся сливочное масло, яйца и сметана, за счет чего вкус получается более насыщенным, а текстура — нежной, объяснила врач.

Священник Максим Золотухин ранее заявил, что употребление освященных в храмах куличей приносит верующим духовную пользу. По его словам, давняя церковная традиция имеет особый сакральный смысл.