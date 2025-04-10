«Одноклассники» запустили отдельное направление «Здоровье»

В социальной сети «Одноклассники» запустили новое направление под названием «Здоровье», которое предлагает пользователям различные сервисы для контроля за состоянием здоровья. Эти инструменты разработаны с учетом потребностей старшей аудитории, для которой такие вопросы особенно важны.

Теперь в ОК доступны мини-приложения «Здоровье» и «Дневник питания». Они позволяют пользователям следить за своим здоровьем, записывать данные о питании, а также отслеживать регулярность приема медикаментов и симптомы заболеваний.

Кроме того, в рамках новой инициативы появились дополнительные сервисы для консультаций с врачами и экспертами по вопросам здорового образа жизни. Эти функции помогут пользователям улучшать свои привычки и получать актуальную информацию по здоровью.

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В социальной сети появилась новая контентная вертикаль «Здоровье», а также раздел «Мероприятия», где публикуются события, связанные с темой здоровья и благополучия.

Во всем мире апрель является месяцем информирования об аутизме. Соцсеть «Одноклассники» совместно с фондом «Обнаженные сердца» расскажет пользователям об этом расстройстве: о мифах и фактах, о молодых взрослых и людях старшего возраста с аутизмом и не только.