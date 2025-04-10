Чем опасен зеленый чай

Зеленый чай небезопасен для здоровья, утверждает нутрициолог Ольга Бурлакова.

Во-первых, по ее словам, в зеленом чае много кофеина, а он способен незаметно истощить нервную систему. Особенно это касается жителей мегаполисов, которые часто испытывают хронический стресс. Из-за этого у них может быть высокая раздражительность, нарушается сон, появляется хроническая усталость, снижается работоспособность, а вследствие портятся отношения с окружающими, пишет Life.ru.

Небезопасен зеленый чай и для пищеварительной системы. Он может вызвать спазмы ЖКТ, повысить кислотность желудка и ухудшить работу желчного пузыря.

По словам Бурлаковой, зеленый чай следует рассматривать как тонизирующее средство, употреблять которое нужно умеренно и осознанно.