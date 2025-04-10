Почему на самом деле беременные женщины едят мел

В период беременности организм женщины работает в первую очередь на ребёнка. Если будущей маме не хватает кальция, она интуитивно тянется к тому, что может обеспечить его пополнение. Поэтому нередко беременные едят мел.

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Кальций отвечает примерно за 200 процессов в организме. В случае нехватки вещества многократно возрастает угроза выкидыша. Потому женщины употребляют всё, что содержит кальций.

Также он служит для формирования скелета плода. Без него хрящи у ребёнка никогда не станут костями. При развитии плода кальций расходуется в первую очередь, самой женщине его очень не хватает.

Возникает вопрос: почему беременные предпочитают употреблять мел, а не привычные молочные продукты, отличающиеся высоким содержанием кальция?

Дело в том, что молочный белок закисляет кровь, нарушая кислотно-щелочной баланс. Чтобы его восстановить, организм выводит кальций из костей. И чем больше человек потребляет молочных продуктов, тем больше кальция, содержащегося в костных тканях, теряет организм. А поедание мела насыщает организм кальцием, не провоцируя вывод вещества из костей.

При этом употребление канцелярского мела — это огромная нагрузка на печень, ведь мел содержит токсичные вещества. Поэтому будет лучше, если женщина съест глюконат кальция или аптечный мел.

Также гинекологи считают, что обычно женщина ест мел на последних сроках беременности. Это может привести к потере эластичности тканей, что негативно скажется на процессе родов.