В чем преимущества регулярного употребления авокадо

В авокадо содержится множество питательных веществ. Среди них — медь, фолиевая кислота, калий, витамин К и В5, клетчатка, полезные жиры.

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Авокадо обладает рядом преимуществ для здоровья.

Уменьшает воспаление. При употреблении авокадо снижается уровень циркулирующего С-реактивного белка (СРБ). Это маркер общего воспаления. Высокий уровень СРБ может говорить о наличии некоторых видов рака, сердечного заболевания, инфекций, панкреатита, ревматоидного артрита.

Улучшает здоровье сердца. Согласно научным исследованиям, авокадо оказывает умеренное благоприятное воздействие на снижение уровня «плохого» холестерина. Другие работы показали, что замена части общего суточного потребления углеводов целым или половиной авокадо улучшила несколько показателей сердечно-сосудистого воспаления. В том числе такие, как общий холестерин, общий уровень триглицеридов, кровоток.

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Улучшает познавательные способности. Ежедневное употребление авокадо связывают с повышением уровня лютеина в крови. Это приводит к улучшению зрения, когнитивной гибкости, общего когнитивного здоровья, зрительной памяти.

Улучшает микробиом кишечника. Согласно исследованию, если каждый день есть одно среднее авокадо, то это положительно скажется на микробиоме кишечника. Также употребление авокадо приводит к увеличению выработки одноцепочечных жирных кислот (SCFA), которые помогают в регуляции нейротрансмиттеров, изменяющих настроение.

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