Врач назвал главный минус салата из помидоров и огурцов

Польза салата из помидоров и огруцов, очень популярного у сторонников здорового образа жизни, сильно преувеличена, считает гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Андрей Констанденков. Это блюдо он раскритиковал в разговоре с «Лентой.ру».

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Констанденков указал, что салат из помидоров и огурцов считается легким, богатым витаминами и полезным для пищеварения блюдом. Однако, по его словам, несмотря на то, что в этих овощах действительно много полезных микроэлементов, клетчатки в них очень мало, что сильно снижает пищевую ценность готового блюда.

100 граммов томатов — 1,2-1,5 грамма пищевых волокон, 100 граммов огурцов — не более 0,5-0,7 грамма. Получается, что 400-граммовая тарелка салата, а это весьма солидная порция, даст организму не более пяти граммов клетчатки. Это очень мало, ведь суточная норма для взрослого человека составляет 25-30 граммов клетчатки, - Андрей Констанденков, гастроэнтеролог, гепатолог

В связи с этим гастроэнтеролог посоветовал, помимо огурцов и помидоров, добавлять в салат продукты с более высоким содержанием клетчатки, например, белокочанную капусту, свеклу, морковь, авокадо. Также, по его мнению, полезно включить в салат орехи, семечки или семена льна: они станут дополнительным источником клетчатки и повысят питательную плотность блюда.

«Возможно, поначалу такое сочетание покажется непривычным, но в реальности перечисленные продукты органично сочетаются между собой и делают рацион разнообразнее», — отметил врач.

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