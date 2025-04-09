Перечислены популярные продукты, которые могут разрушить суставы

Копчености усиливают воспалительный процесс в суставах, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова. Она объяснила, что продукты с высоким содержанием соли вызывают отечность.

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На суставы негативно влияют копчености, продукты с большим количеством соли. Это будет усиливать воспалительный процесс, так как соль будет усиливать отечность суставов. Сахар, продукты, богатые углеводами, будут негативно влиять на суставы, так как они нарушают эластичность связок, хрящей, что может усиливать боль, — сказала Павлова.

По ее словам, при подозрении на подагру пуриновые соединения негативно влияют на суставы, поэтому необходимо исключить бобовые, копчености, шашлык, мясные наваристые бульоны, а также некоторые виды рыбы — сельдь иваси, сардины, шпроты, анчоусы. Кроме того, отметила врач, стоит отказаться от помидоров и крепкого алкоголя.

Эти продукты будут провоцировать обострение заболевания. Рафинированные продукты, богатые углеводами, в которых нет питательной ценности, также будут негативны для суставов, так как будут увеличивать вес, а лишний вес усиливает нагрузку на суставы, — добавила Павлова.

Ранее терапевт и невролог Иоланта Лялите заявила, что вопреки распространенному мнению о пользе свежевыжатых соков они могут быть вредны для здоровья. По ее словам, соки — это, по сути, выжимка быстрых углеводов, лишенная клетчатки.