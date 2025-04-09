Идеальный сон без таблеток: три упражнения прямо в кровати

Идеальный сон без таблеток: делаем 3 простых упражнения прямо в кровати
Трудно заснуть или часто просыпаетесь ночью? Эти простые упражнения помогут расслабиться и подготовить тело к глубокому сну без таблеток.
- «Дыхание 4–7–8». Сядьте удобно, вдыхайте носом 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд, медленно выдыхайте ртом 8 секунд. Повторите 5 раз — это снимет тревожность.
- «Кошечка». Встаньте на четвереньки: на вдохе прогните спину (голова вверх), на выдохе округлите (подбородок к груди). 8–10 повторов расслабят позвоночник.
- «Ноги на стену». Лягте на спину, поднимите ноги и прислоните к стене на 5–10 минут. Улучшает кровообращение и успокаивает.
Ранее также сообщалось об упражнениях для снятия стресса. Всего за три минуты вы можете вернуть себе спокойствие и ясность ума с помощью простых дыхательных техник.