Идеальный сон без таблеток: три упражнения прямо в кровати

Трудно заснуть или часто просыпаетесь ночью? Эти простые упражнения помогут расслабиться и подготовить тело к глубокому сну без таблеток.

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«Дыхание 4–7–8». Сядьте удобно, вдыхайте носом 4 секунды, задержите дыхание на 7 секунд, медленно выдыхайте ртом 8 секунд. Повторите 5 раз — это снимет тревожность. «Кошечка». Встаньте на четвереньки: на вдохе прогните спину (голова вверх), на выдохе округлите (подбородок к груди). 8–10 повторов расслабят позвоночник. «Ноги на стену». Лягте на спину, поднимите ноги и прислоните к стене на 5–10 минут. Улучшает кровообращение и успокаивает.

Ранее также сообщалось об упражнениях для снятия стресса. Всего за три минуты вы можете вернуть себе спокойствие и ясность ума с помощью простых дыхательных техник.