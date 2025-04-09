Горький шоколад или сахарозаменитель: что лучше

В современном мире всё больше людей стремятся вести здоровый образ жизни и следить за своим питанием. Однако многие сталкиваются с проблемой выбора: настоящая сладость или сахарозаменителями. Эксперт раскрыла, почему горький шоколад является лучшим выбором.

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В беседе с ИА RuNews24.ru врач-диетолог Алена Капустина объяснила, что горький шоколад содержит натуральные какао-бобы, которые богаты антиоксидантами, минералами и витаминами.

Как известно, какао-бобы способствуют улучшению кровообращения, укреплению иммунитета и нормализации работы нервной системы. Кроме того, горький шоколад помогает снизить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Сахарозаменители, такие как аспартам, сукралоза и стевия, часто используются в диетических продуктах и напитках. Однако они могут оказывать негативное влияние на здоровье. Некоторые исследования показывают, что сахарозаменители могут повышать риск развития ожирения, диабета и других заболеваний», - уточнила эксперт.

По словам собеседницы издания горький шоколад содержит натуральные ингредиенты, которые полезны для организма. В отличие от сахарозаменителей, горький шоколад не вызывает резких скачков сахара в крови и не приводит к образованию лишних килограммов. Кроме того, горький шоколад помогает улучшить настроение и снизить стресс, что особенно важно в современном мире.