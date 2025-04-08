Какая ягода может помочь при похудении

Малина действительно помогает в снижении веса. Эти ягоды содержат много клетчатки, мало калорий, а также обладают натуральным сладким вкусом. При этом добавлять их можно в самые разные блюда.

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Вот несколько причин, по которым малину можно назвать лучшей ягодой для похудения.

Много клетчатки. Одна чашка свежей или замороженной малины — это 8 г клетчатки. То есть примерно ¼ рекомендуемой суточной нормы. Это вещество не только способствует снижению веса, но и поддерживает регулярный стул, замедляет пищеварение, предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. Также клетчатка — это пробиотик, то есть пища для бактерий в кишечнике.

Противовоспалительный эффект. В малине есть особые антиоксиданты — антоцианы. Помимо этого, она считается источником витамина С.

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Естественная сладость. В малине содержится натуральный сахар, что удовлетворит вашу тягу к сладкому.

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