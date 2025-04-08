Врач сравнила вейп с небулайзером для лечения легких

Вейп работает как ингалятор, доставляя токсичные вещества в самые глубокие отделы легких, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пульмонологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского Университета Наталья Мещерякова.

«Мы придумали небулайзеры для доставки лекарств в самые глубокие отделы легких. В вейпах примерно тот же принцип, только вместо лекарств — токсичные вещества. У некоторых людей это приводит к тяжелым поражениям, как было в США в 2019 году: тогда выяснилось, что резкий всплеск случаев странной «пневмонии» у молодых людей напрямую связан с использованием вейпов. Высокая температура, одышка, озноб, проблемы с желудком — оказалось, что это так называемая «попкорновая болезнь» или EVALI. Диагноз ставится не просто: на томографии видим двустороннее поражение, похожее на интерстициальную пневмонию, а симптомы могут маскироваться под что угодно. При этом часть пациентов погибла, а другие остались инвалидами с хронической дыхательной недостаточностью», — добавила врач.

Кроме того, по словам специалиста, в паре от вейпа может содержаться большая доза вредных веществ, чем в дыме от сигарет.