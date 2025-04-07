В чем польза кофе с лимоном для организма

Кофе с привкусом лимона — это однозначно необычное сочетание. И такой напиток может положительно повлиять на здоровье.

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В Италии есть традиция подавать кофе с цедрой лимона, в некоторых регионах США и Франции подают Caffè Romano, то есть эспрессо с лимоном.

Вот какими полезными свойствами обладает кофе с лимонной долькой.

Вкус. Лимон сглаживает горечь кофе.

Помощь в пищеварении. Кофе стимулирует пищеварение, а лимон это усиливает. Такой напиток помогает при тяжести в желудку, ускоряет обмен веществ.

Бодрящий эффект. Для повышения уровня энергии с утра кофеин и витамин С станут отличным сочетанием. Лимон помогает лучше усваивать кофеин.

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Уменьшение головной боли. Согласно некоторым исследованиям, кофе с лимоном облегчает головную боль.

Защита организма благодаря антиоксидантам. В лимоне много витамина C и антиоксидантов. Они укрепляют иммунитет, помогают бороться со свободными радикалами.

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