Правильное питание – не панацея, но отличный помощник в борьбе с высоким давлением. Особенно если в рационе достаточно калия и магния: именно эти микроэлементы помогают укрепить сосуды и мягко снижать артериальное давление.

Вот что точно стоит добавить в меню:

Бананы, авокадо, шпинат и картофель

Все они богаты калием. Особенно полезен картофель, сваренный в мундире – в нем сохраняется максимум полезных веществ.

Миндаль

Всего 30 граммов этих орехов в день – и ваши сосуды скажут спасибо. Миндаль богат не только магнием, но и полезными жирами.

Как предотвратить анемию с помощью питания

Тыква

Отличный источник калия, витаминов A и C – а значит, помогает сохранять эластичность сосудов и защищает их от повреждений.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Татьяна Жукова.