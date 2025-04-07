Продукты, которые помогают держать давление под контролем: видео
Правильное питание – не панацея, но отличный помощник в борьбе с высоким давлением. Особенно если в рационе достаточно калия и магния: именно эти микроэлементы помогают укрепить сосуды и мягко снижать артериальное давление.
Вот что точно стоит добавить в меню:
Бананы, авокадо, шпинат и картофель
Все они богаты калием. Особенно полезен картофель, сваренный в мундире – в нем сохраняется максимум полезных веществ.
Миндаль
Всего 30 граммов этих орехов в день – и ваши сосуды скажут спасибо. Миндаль богат не только магнием, но и полезными жирами.
Как предотвратить анемию с помощью питания
Тыква
Отличный источник калия, витаминов A и C – а значит, помогает сохранять эластичность сосудов и защищает их от повреждений.
Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Татьяна Жукова.