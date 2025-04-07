Врач назвала виды спорта, которые помогут восстановиться после инсульта

Для реабилитации после инсульта следует заниматься йогой, китайским боевым искусством тай-чи или делать упражнения с эспандером, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, лепка и рисование помогут восстановить мелкую моторику и точность движений рук.

Физическая активность стимулирует нейропластичность — способность мозга восстанавливать связи. В период реабилитации [после инсульта] очень хорошо восстановить устойчивость и снизить риск падений поможет йога или тай-чи. Для улучшения кровоснабжения мозга подойдут аэробные нагрузки, такие как ходьба и аквааэробика. Нельзя забывать и о мелкой моторике, для этого очень хорошо подойдут занятия с эспандером, а также творческие направления, такие как лепка и рисование, которые восстанавливают точность движений, — сказала Тен.

Она уточнила, что следует избегать упражнений с резкими поворотами головы, например стоит отказаться от бокса. По словам врача, это может спровоцировать головокружение, а чрезмерные нагрузки ухудшают состояние.

Например, подъем тяжестей провоцирует скачки давления, а интенсивный бег — гипоксию. Избегайте экстремальных видов спорта, в том числе дайвинга и альпинизма, а также соревновательных дисциплин, — добавила Тен.

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