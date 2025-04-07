Как научиться бегать: семь важных советов новичкам

Пришла весна, а значит, снова появилось желание активнее заниматься своим здоровьем и красотой. И, возможно, в очередной раз попробовать начать день с пробежки. Бег — это не только про скорость и выносливость. Это способ вернуться в тело, услышать себя и почувствовать, как оживает каждая клетка. Но для многих новичков старт превращается в разочарование: это действительно тяжело, скучно, иногда больно, да и вообще — «не мое». А все потому, что некоторые начинают с неправильной стороны. Поговорили с фитнес-тренером Натальей Романовой и узнали, как влюбиться в бег и сделать его реальной частью своей жизни — без боли, стресса и давления.

Начинайте не с бега, а с ходьбы

Парадоксально, но чтобы научиться бегать, нужно начать с быстрой ходьбы. Это укрепляет сердечно-сосудистую систему, суставы и подготавливает дыхание.

«Попробуйте первые 2–3 недели чередовать 1–2 минуты легкого бега с 3–4 минутами ходьбы. Постепенно увеличивайте время пробежек, но не стремитесь за скоростью. Не старайтесь сразу „выдавать некий идеальный результат“ — сейчас задача другая: чтобы тело полюбило движение», — объясняет эксперт.

Забудьте про темп — дышите

Бег новичка — это не гонка, а разговор с дыханием. В буквальном смысле. Вы должны быть в состоянии говорить короткими фразами во время бега. Если задыхаетесь — это сигнал, что темп слишком высокий. Дышите свободно, лучше через нос. Не стесняйтесь переходить на шаг — это не проигрыш, а забота о себе.

Выберите правильную обувь и поверхность

Хорошие кроссовки — это добрая половина успеха вашего начинания. Подберите модель с амортизацией, подходящую под ваш вес, тип стопы и стиль бега.

«Не бегайте по асфальту в городских ботинках. Мягкий грунт, парковые тропинки или стадион — лучший старт для суставов. И да, не забывайте: даже бегунам нужно иногда просто гулять в очень расслабленном темпе», — утверждает тренер.

Делайте разминку и заминку

Даже если вы бежите 10 минут — начните с разогрева. Махи руками, легкие прыжки, повороты корпуса — это разбудит мышцы и предотвратит травмы. После бега не садитесь сразу — пройдитесь, сделайте растяжку. Это даст телу понять: стресс окончен, можно выдыхать.

Слушайте свое тело, а не трекер

Не бегите за чужими цифрами. Приложение может мотивировать, но если вы начали бегать только ради показателей, есть риск быстро перегореть. Слушайте себя: как вы себя чувствуете во время и после? Стало ли спокойнее? Улучшился ли сон? Вот ваши настоящие ориентиры.

Регулярность важнее километража

Лучше бегать по 15 минут 3 раза в неделю, чем один раз в месяц по 10 километров. Тело обожает ритм. Делайте бег привычкой, а не подвигом.

Пусть бег будет радостью, а не наказанием

Включите любимую музыку, бегите на закате, идите в лес. Делайте это не ради сжигания калорий, а ради того, чтобы почувствовать себя живыми и счастливыми. Пусть бег будет вашим внутренним ритмом, который вы выражаете в движении.