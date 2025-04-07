Что такое «Миланский коктейль» и в чем опасности его применения

Современные медицинские клиники предлагают разнообразные услуги, включая детокс-программы с использованием инъекций, таких как «Миланский коктейль». Однако большинство пациентов не осознают, что состав этого уникального препарата не зарегистрирован в России.

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В данной статье Ульянова Ирина Анатольевна, фармэксперт, генеральный директор ООО «ТрансЛит» поможет разобраться RuNews24.ru, что такое «Миланский коктейль», его состав, а также последующие риски для здоровья.

Что такое «Миланский коктейль»?

«Миланский коктейль» получил свое название благодаря миланскому футбольному клубу, где этот состав был впервые разработан для восстановления спортсменов после тяжелых физических нагрузок. В его состав входят:

Витаминный комплекс (Епаргресиовит)

Антиоксиданты (ТАД600 на основе глутатиона)

Витамины для сердца (Езафосфина, Инотин)

Катализатор окислительных процессов (Префолик)

Метаболики

Клиники активно используют этот препарат как в спортивной медицине, так и для реабилитации после стрессов и хирургических вмешательств.

Риски незарегистрированных препаратов

Однако, возникает важный вопрос: каким образом «Миланский коктейль» попал в клиники, несмотря на то, что входящие в его состав препараты не зарегистрированы в России? «Лекарства должны проходить регистрацию для подтверждения их качества, эффективности и безопасности. Когда вы вводите в организм незарегистрированный препарат, вы подвергаете свое здоровье серьезной опасности», - считает эксперт Ульянова Ирина.

Отсутствие фармаконадзора: У незарегистрированных препаратов нет контроля качества, поэтому никто не отвечает за возможный ущерб вашему здоровью. Вопросы к происхождению и условиям хранения: Как долго препараты хранились, при каких условиях и кто за это отвечает? Потенциальные юридические последствия: Использование незарегистрированных товаров в медицине подразумевает нарушение закона и может привлечь внимание правоохранительных органов.

«Согласно статье 47 Федерального закона 61-ФЗ от 12 апреля 2010 года, ввоз незарегистрированных лекарственных средств возможен только для регистрационных целей с официальным разрешением Минздрава, но не для коммерческого использования. Статья 50 этого же закона допускает ввоз для личных некоммерческих целей, в том числе лечения участников международных мероприятий и экспедиций», - рассказала фармэксперт.

Таким образом, клиники, предлагающие инъекции незарегистрированных лекарств, нарушают закон, что может привести к уголовной ответственности по статье 238.1 УК РФ.

«Перед тем как согласиться на инъекции «Миланского коктейля» или других незарегистрированных средств, обязательно проверьте информацию о составе, регистрации и контроле качества. Берегите свое здоровье и доверяйте только проверенным методам лечения!»,-советует Ульянова Ирина.

Помните, что ваша безопасность — это главное, и всегда важно удостовериться в том, что вам предлагают. Будьте внимательны! Этой статьей мы хотим мотивировать пациентов проверять, что им предлагается делать (особенно внутривенно), чем подтверждено качество, эффективность и безопасность, проверяемые при регистрации лекарственных средств.