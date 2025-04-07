Сколько квашеной капусты можно съедать в день

Квашеная капуста – традиционный сибирский суперфуд, который помогает поддержать организм в холодное время года. Однако, при наличии большого спектра полезных свойств, этот продукт имеет свои ограничения по употреблению, которые важно учитывать при включении его в рацион.

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Квашеную капусту, бесспорно, можно отнести к диетическим блюдам, считает Елена Сюракшина, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог, эксперт Роскачества. Прежде всего, это низкокалорийный продукт (на 100 г капусты приходится всего 23 ккал), в котором много кальция, железа, магния, фосфора, натрия, цинка, витаминов С, К, В4, Е, В9 и В6, а также клетчатки и антиоксидантов.

Кроме этого, квашеная капуста – это ферментированный продукт, благоприятный для кишечной микрофлоры: в 100 г квашеной капусты содержится суточная норма пробиотиков, необходимых для нормального пищеварения.

Однако, есть и ограничения, связанные с употреблением этого продукта. Прежде всего, важно учитывать большое количество соли, что может повлиять на показатели артериального давления – это нужно иметь в виду гипертоникам. Также один из побочных эффектов употребления этого продукта – повышение кислотности желудочного сока, поэтому квашеная капуста под запретом при наличии воспалительных заболеваний желудка в стадии обострения и язвенной болезни.

Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует знать, что этот продукт способен повышать производство собственного гистамина, что может повысить риск аллергических реакций и на другие продукты.

И, наконец, осторожность нужно соблюдать людям с заболеваниями почек: большое количество органических кислот в квашеной капусте могут усилить выраженность симптомов.

Что касается детей, то знакомить малыша с этим продуктом возможно не ранее 1,5 – 2 лет с одной столовой ложки, предварительно промыв капусту под проточной водой. Обязательное условие такой дегустации – отсутствие каких-либо проблем со стороны пищеварительной системы.

В целом же, взрослым людям, не входящим в группы риска, квашеную капусту можно употреблять ежедневно в количестве не более 100 г, считает Елена Сюракшина. В большем количестве этот продукт, напротив, может привести к нарушению пищеварения – диарее и метеоризму.