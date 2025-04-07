Существуют ли полезные БАДы и можно ли восстановить организм витаминами?

В современном мире биологически активные добавки и витамины приобрели популярность как средство поддержания здоровья и даже лечения некоторых заболеваний. Но насколько они действительно полезны? Можно ли восстановить организм, принимая лишь витамины и добавки? Разберемся, что говорит наука.

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В беседе с ИА RuNews24.ru врач терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, что БАДы – это продукты, содержащие витамины, минералы, растительные экстракты, аминокислоты или пробиотики, которые призваны дополнять рацион. Они не считаются лекарствами, поэтому не проходят строгие клинические испытания, как фармацевтические препараты.

Некоторые добавки действительно могут восполнить дефицит питательных веществ и улучшить самочувствие. Например:

Витамин D – необходим для здоровья костей и иммунитета. Его дефицит распространён в регионах с недостатком солнца. Омега-3 – полезные жирные кислоты, способствующие работе сердца и мозга. Однако принимать их дополнительно имеет смысл лишь в случае, если человек испытывает дефицит морской рыбы, орехов, авокадо в рационе. Магний – помогает уменьшить ощущение напряжения при стрессах, снизить частоту проявления судорог в мышцах. Протеин – источник аминокислот, необходимых для восстановления и роста мышц, иммунной системы, особенно после тяжелых заболеваний. Особенно полезен спортсменам, пожилым людям и тем, кто испытывает дефицит белка в питании.

«Но важен не только состав, но и качество добавок. В мире пищевых добавок много подделок и некачественных продуктов с низкой биодоступностью (плохой усвояемостью)», - подчеркнул врач Марат Фаррахов.

Можно ли вылечить организм с помощью витаминов? Как отметил собеседник издания, витамины и минералы действительно играют ключевую роль в здоровье, но они не заменяют полноценное лечение.

«Например, настоящий дефицит железа вряд ли получится восстановить БАДами, так как содержание действующего вещества в них крайне низкое. Если причина железодефицита в скрытом заболевании, БАДы точно не решат проблему. Витамины группы B полезны для нервной системы, но не улучшат самочувствие при депрессии, железодефиците и хроническом стрессе. Антиоксиданты (витамин C, E, селен) защищают клетки, но не способны остановить серьезные болезни без комплексного лечения», - отметил доктор.

Кроме того, избыток витаминов может быть вреден. Например, гипервитаминоз витамина A способен вызвать проблемы с печенью, а избыток железа — навредить сердечно-сосудистой системе. Когда БАДы действительно полезны?

При дефиците питательных веществ. Если анализы показывают нехватку витаминов и минералов, добавки могут помочь. При специфических состояниях. Беременность, активный спорт, пожилой возраст – периоды, когда организму может понадобиться дополнительная поддержка. В дополнение к здоровому питанию. БАДы не заменяют полноценное питание, но могут быть полезны как его часть.

«Полезные БАДы действительно существуют, но они не являются панацеей. Их приём оправдан при доказанном дефиците и под контролем специалиста. Однако если у человека серьезные проблемы со здоровьем, одними витаминами восстановить организм не получится – необходимо комплексное лечение и правильное питание», - резюмировал собеседник издания.

Врач Марат Фаррахов подчеркнул, что хотя БАДы не являются лекарственными средствами, перед их применением лучше проконсультироваться со специалистом.