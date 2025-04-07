Исследователи предложили иначе подходить к контролю ожирения

Согласно исследованию, которое будет представлено на Европейском конгрессе по ожирению, оценку эффективности мер по контролю ожирения следует сместить с целевых показателей процентной потери веса на ориентированные на пациента параметры, такие как повышение качества жизни и функциональности.

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«Мы должны отходить от упрощённой процентной потери веса как единственной цели лечения ожирения в исследованиях, несмотря на простоту её использования и измерения, и двигаться к более комплексным мерам здравоохранения», — рассказал Medscape Medical News Санджив Сокалингам, доктор медицины.

Исследователи провели обзор литературы по 29 июля 2024 года. Критериями включения были рецензируемые исследования среди взрослых с ожирением в возрасте 18 лет и старше, где в качестве целевых показателей использовалось снижение веса в процентах от массы тела. Целью обзора было изучение доказательств по эффективности «процентных целей» по борьбе с ожирением и их корреляция с результатами в отношении здоровья.

Было выявлено 30 исследований, опубликованных в период с 1992 по 2024 год. Исследования в основном были нацелены на потерю веса на 3%-10%, а некоторые и на более высокие пороговые значения.

Исследователи обнаружили «заметное расхождение» между целевой и достигнутой потерей веса, подчеркнув частую неудачу в достижении поставленных целей.

Обзор позволил авторам изучить, откуда взялась часто используемая цель потери веса в 5%. Они обнаружили, что первоначальная цель потери веса в 5% была установлена ​​на основе небольшого количества хорошо обеспеченных исследований, в которых цель в 5% была связана с пользой для здоровья.

Авторы обзора заметили, что в некоторых исследованиях только треть пациентов достигала цели потери веса в 10% или более. При этом они увидели, что у большинства участников, независимо от результата потери веса, при коррекции питания и образа жизни наблюдалось улучшение результатов в отношении здоровья.

Поэтому они пришли к выводу, что меры по борьбе с ожирением «выиграют от смещения фокуса на более комплексные, ориентированные на пациента параметры, такие как снижение осложнений, связанных с ожирением, повышение качества жизни и общего физического и социального функционирования. Такой подход может обеспечить более значимые показатели успеха, выходящие за рамки простого снижения веса».

По словам авторов, следующим шагом международного сотрудничества станет создание структуры для определения и выбора целей лечения ожирения, которая будет включать предпочтения пациентов.