ВОЗ дала необходимые рекомендации на весну

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам этой весной увеличить физическую активность, есть овощи и фрукты, сократить потребление соли, трансжиров и контента в соцсетях. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

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«Я, наверное, не буду оригинальным. Можно сказать, что, конечно, смена сезонов влияет на организм человека. Весной организм может быть ослаблен после долгой зимы, недостатка света, может быть, недостатка физической активности, витаминов и становится более уязвимым к инфекциям. Из каких-то специфических рекомендаций или рисков - людям, склонным к сезонным аллергиям, необходимо помнить о грядущем цветении. Тем, у кого есть это заболевание, необходимо проконсультироваться со своим врачом для того, чтобы предпринять необходимые меры, — сказал он. — Но в целом рекомендации на весну: это, скажем так, никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни. Погода становится лучше, можно заниматься физической активностью на открытом воздухе, никогда не поздно обратить внимание на рацион питания, и вы знаете, что ВОЗ рекомендует сократить потребление соли, ввести в рацион потребление овощей и фруктов - минимум 400 грамм в день, сократить потребление трансжиров. Можно использовать простые методы для увеличения физической активности, например использовать лестничные пролеты, ступени вместо лифта, можно не доехать одну остановку до работы и пройти ее пешком. Здесь очень много возможностей».

Глава офиса ВОЗ в РФ рекомендует "не забывать также о своем психическом здоровье, что тоже очень важно".

«Можно ограничивать, скажем так, потребление контента в социальных сетях и наладить хороший баланс между отдыхом, работой, сном, — отметил он. — Кроме того, люди будут выходить на природу, здесь необходимо помнить об активизации клещей. Вы знаете, что ряд клещей могут являться переносчиками достаточно серьезных заболеваний - энцефалита, болезни Лайма - боррелиоза, поэтому также необходимо соблюдать меры профилактики и предосторожности и следовать рекомендациям национальных органов здравоохранения».

Глава офиса ВОЗ в Москве отметил, что с наступлением весны хотел бы просто "пожелать людям наслаждаться этим временем, быть здоровыми и счастливыми".

Полный текст интервью будет опубликован 7 апреля.