Пять причин научиться дышать диафрагмой

Уметь дышать — звучит как что-то очевидное, данное от природы. Но попробуйте положить руку на живот и вдохнуть — не в горло, в плечи, не в грудь, а глубоко, до самой диафрагмы. Если ничего не сдвинулось — значит, самое время учиться.

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Диафрагмальное дыхание не просто про йогу и осознанность. Это мощный инструмент для восстановления баланса, работы с телом и даже с психикой. Особенно для женщин, чья физиология и гормональная система остро реагируют на стресс, зажимы и хроническую усталость. О том, как дышать правильно, мы поговорили с инструктором по йоге Марией Королевой — и узнали, зачем постигать эту науку.

Это снижает уровень стресса и тревожности

Когда вы дышите глубоко и ровно, активируется парасимпатическая нервная система — тело получает сигнал: «все спокойно». А значит, меньше кортизола, меньше вспышек раздражительности и эмоциональных качелей.

«Казалось бы, все просто — но женщины настолько привыкли не слышать своего тела, жить с сутулой спиной, поджатыми внутренними органами и в постоянном стрессе, что с дыханием почти у всех беда», — утверждает эксперт.

Улучшается работа органов малого таза

Диафрагма связана с тазовым дном. А значит, глубокое дыхание улучшает кровоток, помогает при ПМС, болезненных менструациях и даже при опущениях органов. Это реальная поддержка женского здоровья. Особенно это важно для тех, кто уже рожал или только планирует беременность.

Уходит напряжение в животе и пояснице

Хронически втянутый живот и сжатые ребра — бич современных женщин. Диафрагмальное дыхание мягко «распаковывает» корпус, ослабляет спазмы и зажимы, помогает телу вернуть себе гибкость.

«Цепочка очень интересная: расслабили диафрагму — иначе заработали мышцы кора, распрямилась спина, развернулись тазобедренные суставы и колени, изменилась осанка и походка», — объясняет инструктор по йоге.

Поддерживает гормональный баланс

Спокойное дыхание помогает регулировать надпочечники и щитовидку, а значит — влияет на весь эндокринный каскад, от либидо до качества сна. Особенно важно в периоды менопаузы, беременности или восстановления.

Дает голосу силу и телу уверенность

Женский голос часто «уходит» в горло или вообще в носоглотку — отсюда высокий тембр, слабость, зажатость. Диафрагма — опора для звучания и уверенной подачи. Это чувствуется и в речи, и в походке, и в присутствии.

Как научиться дышать диафрагмой

Лягте на спину и положите руки на живот. Вдох — живот поднимается, выдох — опускается. Не форсируйте. Просто наблюдайте. Это и есть дыхание, с которого начинается перезагрузка.

Дышите через нос, медленно, без усилий. Выдох чуть длиннее вдоха — так легче включить парасимпатику. Считайте в уме: вдох на 4 счета, выдох на 6. Или просто слушайте тело. Запомните это дыхание — и используйте в напряженные моменты. Перед важной встречей, в очереди, в транспорте — сделайте 3—5 осознанных диафрагмальных вдохов. Это спасает от паники и возвращает в тело.