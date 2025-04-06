Мифы о похудении: почему мы верим в то, что мешает нам худеть

News.ru

Диеты окружены мифами, как древние замки — легендами. Одни верят, что жир делает человека толстым, другие боятся есть после шести, но эти убеждения чаще вредят, чем помогают.

Какие мифы о похудении самые вредные
© globallookpress.com

Например, многие думают, что для похудения нужно отказаться от углеводов. На самом деле проблема не в них, а в их качестве: сладости и белый хлеб вызывают скачки сахара, а вот цельнозерновые продукты и овощи дают долгое насыщение.

Еще один миф — что частые приемы пищи ускоряют метаболизм. Но исследования показывают: важнее общее количество калорий, а не количество перекусов. Если вам комфортнее есть три раза в день — не нужно насильно дробить порции.

Обезжиренные продукты тоже не панацея: часто в них добавляют сахар, а натуральные жиры (авокадо, орехи, рыба) необходимы для здоровья.

И наконец, миф о том, что после тренировки нельзя есть, — полная ерунда. Белок и углеводы в течение часа после нагрузки помогают мышцам восстановиться.

Главное правило — не впадать в крайности. Жесткие диеты замедляют метаболизм, и после них вес возвращается. Лучше питаться сбалансированно и без фанатизма.

Ранее сообщалось, что гречка с грибами, запеченная в духовке, — это сытное и низкокалорийное блюдо, которое отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Всего 200 ккал на порцию.

Новости ЗОЖ