Какие мифы о похудении самые вредные

Диеты окружены мифами, как древние замки — легендами. Одни верят, что жир делает человека толстым, другие боятся есть после шести, но эти убеждения чаще вредят, чем помогают.

Например, многие думают, что для похудения нужно отказаться от углеводов. На самом деле проблема не в них, а в их качестве: сладости и белый хлеб вызывают скачки сахара, а вот цельнозерновые продукты и овощи дают долгое насыщение.

Еще один миф — что частые приемы пищи ускоряют метаболизм. Но исследования показывают: важнее общее количество калорий, а не количество перекусов. Если вам комфортнее есть три раза в день — не нужно насильно дробить порции.

Обезжиренные продукты тоже не панацея: часто в них добавляют сахар, а натуральные жиры (авокадо, орехи, рыба) необходимы для здоровья.

И наконец, миф о том, что после тренировки нельзя есть, — полная ерунда. Белок и углеводы в течение часа после нагрузки помогают мышцам восстановиться.

Главное правило — не впадать в крайности. Жесткие диеты замедляют метаболизм, и после них вес возвращается. Лучше питаться сбалансированно и без фанатизма.

Ранее сообщалось, что гречка с грибами, запеченная в духовке, — это сытное и низкокалорийное блюдо, которое отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Всего 200 ккал на порцию.