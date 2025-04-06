Пять упражнений из большого тенниса для отличной фигуры

Тренер по большому теннису Дарья Полякова рассказала, какие пять упражнений из этого спорта помогут подготовить фигуру к лету, сообщает издание The Voice.

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Приседания плие

Для этого упражнения нужно поставить ноги шире плеч и раздвинуть носки наружу, чтобы дать максимальную нагрузку на бедра и ягодицы. Можно начать с трех подходов по десять повторений, а уже позднее взять гантели.

Выпады вперед

Это упражнение направлено на укрепление мышц ног, в особенности ягодиц. Поставьте ноги на ширину плеч и выполняйте шаг вперед таким образом, чтобы согнуть заднюю ногу на 90 градусов. Бедро должно оказаться перпендикулярно полу, а колено – не выходить дальше стопы. Здесь также для начала достаточно три подхода по десять повторений.

Махи ногами с резинкой

Если вы хотите натренировать внутреннюю часть бедра, то это – самое подходящее упражнение. Закрепите резинку для фитнеса за кровать либо диван и вставьте ногу в получившуюся петлю. Опорная нога должна оставаться на месте, а вторая – вынесена вперед и в сторону. После того, как три подхода по десять повторений будут казаться слишком легкими, отходите немного дальше от кровати.

Усложненная планка

В большом теннисе уделяют особое внимание корпусу, поэтому планка – обязательное для спортсменов упражнение. Встаньте в нее и попеременно отрывайте от пола правую и левую руку, вытягивая их. Необходимо сделать три подхода по десять повторений на каждую сторону.

Классические отжимания

Теннисисты обязаны иметь сильные руки и спину, и часто делают отжимания. Если для вас они слишком тяжелы, отжимайтесь от стула либо от пола, но с коленей. Трех подходов по десять раз будет достаточно.