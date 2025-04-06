Эксперт рассказал, как часто следует менять беговую обувь
Кандидат медицинских наук Кирилл Казаков дал совет, как часто необходимо менять обувь для бега, передает издание The Voice.
Выбору кроссовок следует уделить особое внимание, так как непригодная обувь может привести к травмам. Она должна обеспечивать хорошую амортизацию – это важно для распределения нагрузки при беге, фиксации стопы и голеностопа.
Даже если кроссовки сделаны из качественных материалов, рано или поздно они приходят в негодность.
По словам эксперта, если у обуви повреждена подошва, это грозит падением во время бега.
Кроме того, необходимо уделить внимание заднему отделу кроссовок, если он протерся изнутри, и образовался дефект.
Изношенную стельку также следует заменить как можно скорее, иначе будет нарушена точка опоры при беге.
Если в кроссовках образовались дырки, внутри могут оказаться камни, которые вызовут дискомфорт или повреждение стопы.
Общая рекомендация – осматривать кроссовки после каждого сеанса бега, чтобы вовремя заметить возможные дефекты.