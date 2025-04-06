Эксперт рассказал, как часто следует менять беговую обувь

Кандидат медицинских наук Кирилл Казаков дал совет, как часто необходимо менять обувь для бега, передает издание The Voice.

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Выбору кроссовок следует уделить особое внимание, так как непригодная обувь может привести к травмам. Она должна обеспечивать хорошую амортизацию – это важно для распределения нагрузки при беге, фиксации стопы и голеностопа.

Даже если кроссовки сделаны из качественных материалов, рано или поздно они приходят в негодность.

По словам эксперта, если у обуви повреждена подошва, это грозит падением во время бега.

Кроме того, необходимо уделить внимание заднему отделу кроссовок, если он протерся изнутри, и образовался дефект.

Изношенную стельку также следует заменить как можно скорее, иначе будет нарушена точка опоры при беге.

Если в кроссовках образовались дырки, внутри могут оказаться камни, которые вызовут дискомфорт или повреждение стопы.

Общая рекомендация – осматривать кроссовки после каждого сеанса бега, чтобы вовремя заметить возможные дефекты.