Домашние средства, которые помогут пережить аллергию

Специалисты перечислили домашние средства, которые помогут справиться с сезонной аллергией, сообщает издание The Voice.

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Во-первых, на помощь может прийти крапивный чай, поскольку это растение оказывает противоотечное действие. Необходимо залить сушеные листья горячей водой и дать настояться от пяти до десяти минут. Поскольку вкус такого чая иногда слишком резкий, допустимо добавить в него мед.

Во-вторых, хорошее домашнее средство от аллергии – травяные настои, например, из лопуха или полевого хвоща. Также эффективна лекарственная очанка, которая придет на помощь, если глаза воспалены и слезятся.

Помогает от аллергии и яблочный уксус, который имеет противовоспалительные свойства. Если вас мучают насморк, достаточно стакана воды с двумя ложками уксуса в день. В этот настой тоже можно добавить мед, чтобы сделать вкус более терпимым.